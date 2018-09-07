有这两款车的人要去车行联系免费返修

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据加拿大广播公司报道，福特汽车公司宣布召回2百万辆F-150皮卡车以免费更换有问题的前座安全带预紧器；其中有160万辆在美国，有34万辆在加拿大，另有不到4万辆在墨西哥。

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这次福特汽车公司免费召回维修的号码是18S27。

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在美国已有17起、在加拿大有6起福特F-150皮卡的前排座位安全带预紧器出现冒烟或着火问题的报告。

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被召回车行进行免费维修的F-150皮卡是2014年3月12日至2018年8月23日期间在美国Dearborn组装厂出产的汽车，和2014年8月20日至2018年8月23日期间在美国Kansas City组装厂出产的皮卡车。

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丰田汽车公司则宣布对103万辆汽车进行召回维修，免费更换有可能着火质量问题的汽车发动机线束。

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受到影响的是2015年6月到2018年5月在日本出产的Prius插电混合动力车和C-HR紧凑型跨界SUV汽车。

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