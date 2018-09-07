就是NAFTA谈成加拿大经济也会减速

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九月底是加拿大和美国是否能够达成北美大陆自由贸易改进版协议的截止日期。已经有经济专家预测说，不管NAFTA改进版协议是否达成，加拿大经济都会从今年上半年健康速度发展模式进入减速发展模式。

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加拿大五大银行之一的帝国商业银行CIBC 资本市场部门的资深经济师Royce Mendes的预测是，加拿大经济明年的增长速度将下降到1.8%，而2020年加拿大的经济增长速度将会进一步下降到1.3%。

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2018年第二季度加拿大经济的增长速度是2.9%。

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Royce Mendes认为，加拿大中央银行开启稳步升息模式虽然现在还不会让债台高筑的加拿大消费者陷入债务危机，但会让消费者的购物能力明显降低、拉国内消费的后腿。

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而加拿大和美国贸易纠纷带来经济环境的不确定性会降低国际和国内资本在加拿大投资的热情。缺乏投资的加拿大经济会出现外贸出口乏力的局面。

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加拿大五大银行之一的蒙特利尔银行资本市场部门的资深经济师Sal Guatieri也给出了类似的预测，这就是加拿大经济明年的增长速度将下降到1.8%，2020年加拿大的经济增长速度会进一步下降到1.6%。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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