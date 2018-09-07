温哥华的商界人士抱怨生活质量下降

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根据大温哥华贸易委员会（GVBT）的一项调查，在温哥华地区的商界人士中，大多数人认为过去 5 年的生活质量下降。

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这个星期，大温贸易委员会把这个名为 VoteLocal 的调查结果提交给了市议会，希望能引起参加 10月20日市选的候选人的关注。

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住房和交通

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调查结果表明，大温贸易委员会 75% 的会员，以及大温地区 67% 的居民认为生活质量下降，而且情况不会很快获得改善，主要是由于房价太高。

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贸易委员会的总裁兼首席执行官伊恩·布莱克 （Ian Blac）说，房价飞涨带来的后果，使过去15年来这里的情况变得困难。

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接受调查的受访者还表示，公共交通是第二大问题，绝大多数人支持改善大温地区的公路和公共交通系统。

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