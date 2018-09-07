加拿大外长弗里兰仍对北美自由贸易协定谈判抱乐观态度

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加拿大和美国之间有关北美自由贸易协定（NAFTA）的谈判星期五（9月7日）继续进行。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）周五上午从会场出来后不久发表评论说，这是“又一场富有建设性和富有成效的会议”。

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星期四，弗里兰与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）进行了长时间会晤。

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加拿大外长不愿透露细节，但称谈判是具有建设性的。

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美国政府需要在10月1日前向美国国会提交 NAFTA的新文本，美国国会有一个60天的法定期限，以在12月1日 – 即墨西哥新当选总统就职典礼日 – 之前就新协定进行磋商和投票

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