魁北克未来联盟领袖：如果当选，执政头一年就减少五分之一新移民

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魁北克省选正在进行。魁北克未来联盟（CAQ）领袖勒格（François Legault）本周宣布，如果10月1日他能当选，从执政第一年起就要把魁北克省每年接受的移民数量减少20%，即从现在的每年5万人减少到4万人。

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实际上魁北克省去年接受的新移民为52388人。如果2019年只接受4万人的话，需要减少24%， 即12000多人。

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勒格说，现任政府的移民政策是失败的。因为统计数据显示，魁省接受的新移民有26%后来去了其他省，而留下来的人失业率高达15%。他认为，接纳移民应该“少而精”：减少人数，但为他们融入主流社会提供更多的帮助。

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减少家庭团聚移民和难民人数需要和联邦政府沟通

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新移民大体分为经济移民（包括技术移民和投资移民），家庭团聚移民和难民。这三类移民中的家庭团聚类和难民类都是联邦政府负责审核申请和接收。勒格的计划超出了省政府的管辖权限。他表示，一旦当选将会和联邦政府进行协商和沟通，并说他有信心得到联邦政府的支持。

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魁北克省每年接受3万多经济类移民，这一部分是省移民部有权审核遴选的，合格者获得“魁北克省甄选证书”（CSQ），然后向联邦申请永久居留权。另外还有由联邦移民部接受、但是来到魁北克省定居的12000多名家庭团聚移民和大约9000名难民。

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如果联邦政府拒绝接受勒格的三类各减20%的计划的话，他只能把要减的12000人全都放在经济类。这意味着把魁省接受的经济类移民减少三分之一。

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理想移民的三个标准：语言，价值观和就业

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勒格主张魁北克省接受的新移民应该掌握法语，了解并认同主流社会价值观，并且已经被聘用或正在积极找工作。为此他提出对新移民进行法语和价值观测验，并把头三年设为“过渡期”，在此期间政府将负责提供语言培训。过渡期最多可延长一年，此后法语能力仍不达标的人将不能获得“魁北克省甄选证书”。

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如何处理这类人也涉及到联邦政府权限的问题。因为省政府无权把不合格的移民申请人驱逐出境，也无权要求加拿大边境服务署做这件事。勒格辩解说，如果在过渡期充分利用语言培训认真学习，三、四年后法语不可能达不到标准。至于省政府最后决定拒收的人，联邦政府大可以仿照处理外国临时工的方式处理他们。

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（RCI with CBC, Radio-Canada, Le Devoir）

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