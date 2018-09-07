确诊了，这条加美合力救助的小虎鲸长了寄生虫

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几个星期来在加美西海岸，两国海洋生物学家和渔业部官员为一条日渐虚弱的小虎鲸操碎了心。他们千方百计想查出是什么原因导致它暴瘦并无精打采。现在，专家们在分析了它的排泄物和呼吸取样后，终于发现它长了寄生虫。

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这条雌性虎鲸将满四岁，代号J-50。属于一个生活在温哥华岛附近加美海域的虎鲸族群。本星期一（9月3日），温哥华水族馆的兽医已经用标枪给它投喂了抗生素。现在专家们打算用同样方式给它喂杀虫药。

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专家们用标枪给J-50投喂抗生素：

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寄生虫对健康的动物来说并不会致病。但是它们可能会侵入瘦弱或伤病动物的胃粘膜，在血液中引起细菌感染，或者侵入其他内脏。

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上月底到本月初，同一族群的母鲸J-35拖拽着出生即夭折的幼鲸尸体游弋十七天之久，引起了全世界的关注。J-50一直跟在它身边，当时人们以为它们是母女俩。但是现在专家们认为它的妈妈是另一条代号为J-16的母鲸。

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虎鲸又称逆戟鲸和杀人鲸。目前有75条虎鲸生活在温哥华岛外的海域。

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（RCI with CP, CBC）

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