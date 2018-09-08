加拿大妇女的 “不带胸罩” 运动又回来了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的不列颠哥伦比亚 (BC) 省，“烧掉你的胸罩” 运动又回来了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些妇女报怨说，她们不愿意戴胸罩，因为戴着不舒服，但雇主却强制要求她们在工作期间戴胸罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯特·鼓瑟克（Kate Gosek）就是这样一位女雇员，她在 BC 省的一个麦当劳做厨师，这位19岁的年轻女子告诉加拿大广播公司，最近有好几位经理因为她没胸罩而找麻烦，还有一位女经理居然在她肩膀上摸来摸去，检查她是否戴了胸罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯特说，这位女经理告诉她，应该戴上胸罩，因为麦当劳是一家有礼貌的餐厅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，雇主是否有权干涉女性的内衣？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是目前已经打上 BC 省人权法庭 （B.C. Human Rights Tribunal）的一起案例，但听证日期尚未确定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不戴胸罩被解雇

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这起案子的投诉人是克里斯蒂娜·谢尔（Christina Schell），她曾经在 BC省的一个高尔夫球俱乐部 Osoyoos Golf Club 工作，但因为拒绝戴胸罩而被解雇了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，这是基于性别的歧视，是一个人权问题，我有乳头，男人也有乳头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，两年多前，克里斯蒂娜·谢尔在高尔夫俱乐部的餐厅担任服务员，她说，胸罩让她觉得不舒服，于是决定不戴胸罩了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几个星期后，她收到了餐厅发布的新的着装规定，规定说：“女性必须在制服衬衫下穿戴背心或胸罩”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，客户经常在室外的露台上用餐，天气炎热，她不想在衬衫下再穿上一件内衣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

于是克里斯蒂娜向高尔夫俱乐部的总经理道格·罗布 （Doug Robb）提出质疑，但总经理说这个规定是为了对她进行保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，总经理说，人们在喝了酒的时候，高尔夫球俱乐部里会发生什么，我是清楚的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但克里斯蒂娜仍然拒绝遵守规定，之后就被解雇了，于是她上诉人权法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师怎么说？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师 纳迪亚·扎曼 Nadia Zaman / (submitted by Nadia Zaman)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纳迪亚·扎曼 Nadia Zaman 是多伦多一家律师楼的劳动法法律师，她表示，如果雇主可以证明有真正的职业上的要求，例如出于安全原因，雇主可以强制执行与性别有关的着装规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但她质疑要求员工戴胸罩能被归入此类别。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

扎曼说，如果雇主只要求女性员工穿内衣，但对男性员工没有类似的要求，若是无法证明这样做的理由……那么他们的政策就有可能被视为具有歧视性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她提到了安大略省人权委员会（ Ontario Human Rights Commission）的一个决定，该委员会在2016年加拿大广播公司的一个报道之后，呼吁雇主们终止带有性别歧视的着装规定，比如规定女员工必须穿高跟鞋和短裙。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada