人们的数字视频消费越来越多。Pixabay

BBC媒体实验室短视频实验，2-4分钟，专为年轻人和社交媒体打造

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 8 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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预计到2019年，视频将占所有互联网流量的四分之三以上，其中大部分是通过移动和平板电脑在社交平台上消费的。

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“缺乏耐心”的年轻观众现在越来越远离长达10分钟以上的传统视频。

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BBC Ideas及BBC数字媒体实验室，从2018年1月开始尝试以低成本的方式制作5分钟以下的短视频。

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目前BBC Ideas已经发布了276个视频，大多数播放时长为2 – 4分钟，主题涵盖非常广泛，如“死亡反思”、“挑战禁忌”和“非凡的先锋”…

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自我发展建议的短视频受欢迎。BBC Ideas

初步成果

据BBC报道，进入短视频网站的人数增长得非常好。在过去的一个月里，平均每周有45万人浏览。

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一个关于BBC电子音乐先锋的Youtube短视频播放列表被分享了13000多次，在社交媒体上被浏览了170多万次。

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BBC Ideas 执行编辑Bethan Jinkinson说，平均人们每一次都会观看一到两个视频。她说，一个最受欢迎的六分钟的视频，讲述了结婚后改变姓氏的七种方法，最后完成率为70 %。在注意力漂移的网络时代，70 %完成率已经是不俗的表现了。

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BBC Academy 专门将短视频制作的方法和原则制作成教程供人们学习。

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“数字内容的一般规则是短(甚至超短)。然而，向观众介绍新的想法和思考周围世界的方式可能需要更长的时间和内容。”BBC Ideas 执行编辑Bethan Jinkinson

用短视频做长内容

在Bethan Jinkinson的介绍总结短视频项目的博客《六个月之后英国广播公司的想法》中，Jinkinson认为，在当今节奏越来越快的世界中，数字内容的一般规则是短(甚至超短)。然而，向观众介绍新的想法和思考周围世界的方式可能需要更长的时间和内容。

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BBC Ideas的做法是每一个视频都是编辑策划的播放列表的一部分，每一个视频平均时间在2到4分钟之间，但可能长达8分钟。而播放列表是提供一个完整长内容的方式。

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接受女性平权的短视频。BBC Ideas

人们一次在播放列表中观看不止一个视频。BBC的想法满足了人们在当今点击量大的数字环境中对易于查找、发人深思的内容的需求。

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BBC 实验短视频列出 提升短视频品质的8大秘诀

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  • 真实 — 相信你在做什么，为什么要做。能够热情地谈论它
  • 保持连续性—定期发布视频，让人们养成观看的习惯
  • 与观众互动—通过征求评论和反馈邀请他们参与进来
  • 不要只是单向播送—回应你的听众告诉你的，并考虑在你的内容中反映这一点
  • 人际交流—不是一个不露面的组织。如果人们能和你联系在一起，他们更有可能分享你的作品
  • 耐心点—找到你的观众不会在一夜出现
  • 专注于早期粉丝—建立核心受众，他们会为你传播信息
  • 持续下去，如果你经常传递一些你关心的东西，你的观众就会来找你

内容和观众口味

BBC Ideas 认为他们现在对观众的数字口味也有了一些见解。

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提供自我发展建议的内容已经成为一个重要趋势。例如关于如何实现更好的工作生活平衡的视频；如何退出社交媒体以及如何培养“弹性思维”，都被证明很受欢迎。

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还有就是关于“死亡”主题探讨的内容集合也很受欢迎。怀旧式的音乐组合也获得了不错的成绩。

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探索创新方式

Jinkinson在博客中表示，BBC Ideas 数字媒体实验室的测试阶段已经延长到2019年3月底，在那段时间里，他们将继续在镜头前和幕后创造内容并帮助培养新的人才。

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“BBC的做法是为了探索如何以最佳方式重新创造和发展新方式，以反映人们不断变化的在线观看习惯的方式。” BBC Ideas 执行编辑Bethan Jinkinson

短视频对外合作

BBC的短视频来源很多是通过合作伙伴。BBC短视频和开放大学建立了正式的伙伴关系，并与未来参考学院、英国科学院、科学博物馆和Ozyfest的Nesta等合作。

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短视频的另一个来源是编辑和重用BBC各地的优秀视频，包括第三电台、第四电台、BBC第四电台、BBC国际服务和BBC苏格兰，以及来自独立制作部门的55多部视频。

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