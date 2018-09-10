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中国产妇涌入让加拿大人想修改公民法

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 10 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在中国飞往加拿大的民航航班上经常可以看到怀孕的中国妇女，这些中国孕妇中的大多数不远万里来加拿大的目的就是要把孩子生在加拿大、让孩子一出生就成为加拿大公民，以便日后可以来加拿大生活、享受加拿大公民的福利。

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John Badcock/CBC

五分之一

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加拿大广播公司报道说，加拿大温哥华郊区的列治文市医院，去年那里一年出生的新生儿中有五分之一是中国产妇生下的孩子。

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加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省有几十处专门为中国大陆产妇服务的月子中心；从待产前的居住、饮食，到产后的坐月子，再到为新生儿申请加拿大护照和中国护照等，提供一条龙服务。

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虽然绝大部分中国大陆产妇都支付了在加拿大医院生孩子的费用，但也发生个别中国产妇生孩子时遇到难产等复杂情况，积累了巨额医院账单后带着孩子偷偷离开医院、撇下医院巨额账单跑回中国的事情。

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CBC

保守党要修改法规

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在不久前举行的加拿大官方反对党保守党的代表大会上，与会代表们通过了要求修改加拿大公民法、取消在加拿大出生的外国公民的孩子自动获得加拿大公民身份的条款。

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有移民事务专家指出，取消在加拿大出生的孩子自动成为加拿大公民的法律条款会带来加拿大人生孩子后要提供自己的身份证明才能让孩子得到加拿大公民身份的不便。

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收听

自由党反对

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多和移民部长胡森的办公室都抨击保守党要修改加拿大公民法、取消在加拿大出生的孩子自动获得加拿大公民身份的条款是非常错误和令人不安的想法、是要开历史倒车的可耻计划。

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加拿大不列颠哥伦比亚省一些民众发起了签名请愿活动，要求有关市镇的政府不要坐等联邦政府修改移民法规以解决外国孕妇涌入加拿大生孩子、利用加拿大宽松的公民法规钻空子的问题，而是用城市现有的法规条例取缔那些在居民区里经营孕妇月子中心的服务。

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Gary Liu / CBC

签名请愿

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在温哥华郊区居住的Gary Liu告诉加拿大广播公司记者说，居民区是用来居住的、不是用来为那些以旅游签证进入加拿大的外国孕妇提供月子中心服务的。

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像加拿大这样实行在本国国土出生就自动获得加拿大公民身份制度的国家在世界上只有三十四个；原来实行这一制度的英国和澳大利亚最近修改或停止实行在本国领土出生就自动获得本国公民身份的法规。

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事实上加拿大自由党联邦政府也因为拒绝承认一对儿俄国间谍夫妇在加拿大多伦多生下的孩子自动具有加拿大公民身份而把官司打到了加拿大最高法院。

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加拿大最高法院将在12月开庭听取俄国间谍夫妇的两个儿子Alexander 和 Timothy Vavilov是否因该具有加拿大公民身份的案例。

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RCI with Jim Bronskill · The Canadian Press、CBC News

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