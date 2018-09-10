加拿大富豪真不少、且越来越富

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在世界财富至少3千万美元的富豪人数排行榜上加拿大排在第五位，超过了法国、香港、英国和瑞士。

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根据美国纽约的研究公司Wealth X统计分析后完成的富豪人数排行榜，在世界财富3千万美元富豪人数排行榜上位居第一位的美国有79595位富豪、日本有17915位、中国大陆有16875位、德国有15080、而加拿大财富至少3千万美元的富豪人数是10840人。

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加拿大非政府研究机构Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA)的研究则显示，在2012年到2016年期间，加拿大富豪家庭的财富猛增了37%，而加拿大中产家庭的财富仅增加了16%。

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CCPA的资深研究员Ricardo Tranjan指出，加拿大富豪人数超过欧洲一些人口多于加拿大的富裕国家并不奇怪，因为加拿大没有像大多数欧洲国家那样的遗产税，所以有钱人家庭积累的财富可以留给子女、帮助他们继续成为有钱人。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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