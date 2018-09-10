美中贸易战殃及加拿大龙虾出口

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美国和中国愈演愈烈的关税贸易战让不少加拿大出口企业也受到伤害，比如大西洋沿岸的加拿大龙虾出口行业。

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因为中国政府对美国进口龙虾实施25%的高额报复性关税，那些原本以中国为市场的大量美国产龙虾转向亚洲和欧洲国家市场低价销售。

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中国海鲜产品公司Zoneco 北美运营总裁Jack Liu指出，在美中贸易战开始以来，美国龙虾的倾销让香港、台湾和马来西亚的龙虾市场价格已经下跌了1美元，而且正在挤占加拿大原来占有的市场份额。

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虽然美国龙虾在中国市场面临的高关税让加拿大龙虾在中国的销售额上升，但Jack Liu认为这无法抵消美国龙虾在其他国家市场倾销所带来的负面影响。

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RCI with Paul Withers · CBC News

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