安省省长 Doug Ford Photo : La Presse canadienne/Nick Kozak

安省法院否决安省政府大幅削减多伦多市议会方案

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 10 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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安大略省高等法院作出裁决，否决了安省省长道格·福特 （Doug Ford）要把多伦多市议会规模削减接近一半的方案，法院裁定安省保守党政府的有关立法 “违宪”。

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安省的法官爱德华·贝洛巴巴（Edward Belobaba）在作出的裁决中称，福特的进步保守党政府 “明显越过了界限”。

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他在书面决定中说，“在选举过程中通过一项改变城市选区的法律，破坏了选举的整体公平性，这与我们民主的核心原则是对立的”。

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安省法案 Bill 5

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(John Rieti/CBC)

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多伦多市将在 10 月 22 日举行市政选举，但选举前以福特为省长的省政府通过了一个 “改善地方政府法案”（The Better Local Government Act） Bill 5，决定把多伦多市议员的人数从现在的 47人减少到 25人。

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福特政府表示，减小规模将可以使多伦多市议会提高效率，在4年中将能节省2500万加元。

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候选人

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消息一出，引起轩然大波，因为这个时候多伦多参加 47个选区竞选的候选人们都已经提交了竞选文件。

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多伦多今年市选的候选人之一、律师 Rocco Achampong 挑头，在许多市议员的支持下，把省政府的决定告上了法庭。

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我们赢了！’

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多伦多市长庄德利   (Chris Young/The Canadian Press)

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在安省高等法院的裁决出来后，律师 Rocco Achampong 迅速发推写道：“我们赢了！”

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市议员 Josh Matlow 也发了推文说：“我们采取了民主和正义的立场，我们赢了。”

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多伦多市长庄德利（John Tory）对法官的决定表示欢迎。

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他说，你不能在游戏当中改变游戏规则，这对任何人都不公平，而且这不是一个游戏。

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以后再说

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安省法官爱德华·贝洛巴巴在裁决中写道，安省的 Bill 5 法案存在两个主要问题：

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  • 此法案是在竞选期间通过的，所以违反了市政候选人的言论自由。
  • 一些选区市议员将代表的选民人数几乎翻了一倍。

法官爱德华·贝洛巴巴（Edward Belobaba）还指出，安省没有就这一法案进行公众咨询。

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他写道，安省以后可以再尝试缩小市议会的规模，但今年 10 月的选举应按原计划进行。

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福特政府的对策

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安大略省长道格·福特  (Chris Young/The Canadian Press)

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对于这一裁决，安大略省政府有可能提出上诉。

不过，新出来的消息说，安大略省长道格·福特说要用一个条款 – The notwithstanding clause 来推翻法官的上述决定。

加拿大广播公司报道说，如果福特这样做，他将成为第一个使用该条款的人，The notwithstanding clause  条款允许省政府制定有可能违反了某些权利的法律。

福特在周一下午2点的新闻发布会上告诉记者，这个结果是不能被接受的。

加拿大大城市的议员/选民比

根据加拿大统计局的统计，在加拿大的大城市中，市议员所代表选民的人数如下：

  • 蒙特利尔 ：1 名议员/ 16550 选民
  • 渥太华：1 名市议员/ 38927 选民
  • 多伦多 （按47名议员编制）：1 名市议员/  56908 选民
  • 温哥华：1 名市议员/ 57408 选民
  • 卡尔加里： 1 名市议员/ 82615 选民
  • 多伦多（按25名议员编制）：1 名市议员/ 105060 选民

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