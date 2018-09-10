世界妇女峰会在多伦多举行，特鲁多将到会

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世界妇女峰会 （Women in the World） 加拿大峰会星期一（9月10日）在多伦多举行，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）以及几位内阁部长将出席会议。

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加拿大广播公司报道说，世界妇女峰会周一举行一天，汇集了政治家、艺术家、记者和其他知名人士，特鲁多将发表讲演，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde）也将到会。

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(Chad Hipolito/The Canadian Press)

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）将在峰会上参加一个小组讨论。

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加拿大的妇女地位部长玛丽亚姆·蒙塞夫（Maryam Monsef）则将参与有关如何在私立和公立领域消除对妇女陈旧观念的讲演。

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世界妇女峰会的创始人是蒂娜·布朗（Tina Brown），她表示，加拿大总理特鲁多在其政府、预算和制定政策时都注重提高妇女地位。

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