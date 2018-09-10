你们不要我们要：一些安省社团表示欢迎被魁北克省拒绝的移民

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有两个魁北克政党上个星期在竞选中分别提出了减少移民数量的设想。安大略省的几个团体闻言立刻表示，如果有法语移民被魁北克省拒绝的话，欢迎他们到安大略省来。

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其中一个团体是安省法裔大会负责人霍米努克（Peter Hominuk）。他在推特上表示，安大略省接受5%法裔移民的目标还没有达到，因此非常欢迎被魁北克省拒绝的法裔移民申请人。

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安省北部地区移民服务网负责人霍瓦尔德（Christian Howald）也表达了同样的意愿。他说，安省北部地区在今后三十年需要五万移民。如果来的是说法语的移民，将有助于经济和市场的多元化发展。

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两个提出削减移民的政党是魁北克党和魁北克未来联盟。它们都希望取代魁省自由党组成下一届政府。谁当选要到10月1日以后才见分晓，现在提出的政策都属于纸上谈兵。但是自由党领袖库亚尔（Philippe Couillard）承认，移民问题将会一直是这次竞选的热门议题。

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（RCI avec Radio-Canada, Bienvenu Senga ）

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