巨大金块让加拿大采矿公司老板乐开花

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总部设在加拿大多伦多市的采矿公司RNC Minerals最近上了媒体热搜的名单,因为其在澳大利亚买下的一个镍矿“变成了”金矿,挖出世界上仅见的大块金石,而且一挖就是两大块。

加拿大广播公司英语广播网As It Happens访谈节目主持人Carol Off请正在韩国首都首尔的RNC Minerals公司总裁Mark Selby谈了他的感受和发现大块金石的经过。

夜不能寐

Mark Selby说,星期一夜里他收到电子邮件和电话,通知他公司在澳大利亚Beta Hunt的镍矿过去一个星期不但开采出9250盎司的黄金、而且开采出两大块金石,这可能是澳大利亚西部黄金采矿史上最有价值的发现,而且可能是世界上有史以来发现的最大金石。听到这个激动人心的消息,他兴奋得再也无法回到床上睡觉了。

虽然镍矿常常会有伴生金矿石,但有如此大量黄金富矿的镍矿却是绝无仅有的。

买镍矿得金矿

更加令人吃惊的是,这个镍矿早在上个世纪70年代就开始开采镍矿石,RNC Minerals公司买下该镍矿后才开始把重点放在开采金矿石方面。

Mark Selby介绍说,他们公司在澳大利亚Beta Hunt镍矿发现的近万盎司黄金只挖了差不多一间房体积的矿石,正常金矿要得到这么多黄金需要开采30万吨的矿石进行提炼才行。只挖了一间房子的矿石就得到价值1500万美元的黄金这简直是天方夜谭的事情。更重要的是,Beta Hunt镍矿发现的这些黄金并不只是一个点,而是一条几公里长的金矿富矿带。

这些金块还高含量金矿石是在地下5百米的巷道中发现的。

金石贵过黄金

Mark Selby认为,实际上他们公司开采到的这些黄金能够卖出的价钱会更高,因为那两块大金石具有极大的收藏价值,是不能仅用含金量来衡量的。所以公司准备对开采出的黄金含量达到80%的碎金矿石进行提取黄金的提炼处理,但对于那些成块的金石要进行拍卖、卖给收藏家。

最大的一块金石重95公斤,黄金含量2440盎司;第二大金石重63公斤,含有黄金1620盎司。

股票窜升

当然了,这样惊人的好消息被世界许多国家的媒体报道后,加拿大RNC Minerals采矿公司的股票价格出现了翻倍跳升的局面。

RNC Minerals公司总裁Mark Selby说,他希望投资者像他一样看好公司的前景,共同参与RNC Minerals采矿公司的采矿经营活动中来。

RCI with CBC Radio As It Happens

