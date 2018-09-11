RNC采矿公司发现的两块大金石 / RNC MInerals

巨大金块让加拿大采矿公司老板乐开花

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 11 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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总部设在加拿大多伦多市的采矿公司RNC Minerals最近上了媒体热搜的名单，因为其在澳大利亚买下的一个镍矿“变成了”金矿，挖出世界上仅见的大块金石，而且一挖就是两大块。

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加拿大广播公司英语广播网As It Happens访谈节目主持人Carol Off请正在韩国首都首尔的RNC Minerals公司总裁Mark Selby谈了他的感受和发现大块金石的经过。

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RNC MInerals

夜不能寐

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Mark Selby说，星期一夜里他收到电子邮件和电话，通知他公司在澳大利亚Beta Hunt的镍矿过去一个星期不但开采出9250盎司的黄金、而且开采出两大块金石，这可能是澳大利亚西部黄金采矿史上最有价值的发现，而且可能是世界上有史以来发现的最大金石。听到这个激动人心的消息，他兴奋得再也无法回到床上睡觉了。

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虽然镍矿常常会有伴生金矿石，但有如此大量黄金富矿的镍矿却是绝无仅有的。

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买镍矿得金矿

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更加令人吃惊的是，这个镍矿早在上个世纪70年代就开始开采镍矿石，RNC Minerals公司买下该镍矿后才开始把重点放在开采金矿石方面。

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Mark Selby介绍说，他们公司在澳大利亚Beta Hunt镍矿发现的近万盎司黄金只挖了差不多一间房体积的矿石，正常金矿要得到这么多黄金需要开采30万吨的矿石进行提炼才行。只挖了一间房子的矿石就得到价值1500万美元的黄金这简直是天方夜谭的事情。更重要的是，Beta Hunt镍矿发现的这些黄金并不只是一个点，而是一条几公里长的金矿富矿带。

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这些金块还高含量金矿石是在地下5百米的巷道中发现的。

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RNC MInerals

金石贵过黄金

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Mark Selby认为，实际上他们公司开采到的这些黄金能够卖出的价钱会更高，因为那两块大金石具有极大的收藏价值，是不能仅用含金量来衡量的。所以公司准备对开采出的黄金含量达到80%的碎金矿石进行提取黄金的提炼处理，但对于那些成块的金石要进行拍卖、卖给收藏家。

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最大的一块金石重95公斤，黄金含量2440盎司；第二大金石重63公斤，含有黄金1620盎司。

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收听

股票窜升

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当然了，这样惊人的好消息被世界许多国家的媒体报道后，加拿大RNC Minerals采矿公司的股票价格出现了翻倍跳升的局面。

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RNC Minerals公司总裁Mark Selby说，他希望投资者像他一样看好公司的前景，共同参与RNC Minerals采矿公司的采矿经营活动中来。

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