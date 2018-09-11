偷着乐：贸易战让联邦政府收入增加

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特鲁多的加拿大自由党政府在与特朗普的美国共和党政府开打贸易战以来，7月份和8月份这两个月有差不多3亿加元的额外税收进了加拿大联邦政府的口袋。

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根据加拿大边检局的统计数字，过去两个月对美国进入加拿大的钢铁、铝材、威士忌酒、咖啡、碳酸饮料、厕纸等产品征收的关税总额达到2亿8650万加元。

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联邦自由党政府财政部长Bill Morneau说，对进入加拿大的美国产品征收报复性关税得到的钱将被用来帮助那些受到特朗普贸易战伤害的加拿大公司企业。

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但专家们指出，加拿大进出口行业的公司企业能够通过提高产品价格转嫁关税负担，也能够从政府获得财政补贴减轻关税带来的负面影响，但普通消费者却是最终的受害者，而且他们不会得到任何补偿。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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