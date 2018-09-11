加拿大外长提前返回NAFTA谈判

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据加拿大广播公司报道，加拿大负责修改北美自由贸易协议谈判的外交部长Chrystia Freeland提前返回美国首都华盛顿，再次尝试与美国贸易高级官员解决阻碍达成协议的棘手贸易问题。

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加拿大外长办公室证实，Chrystia Freeland星期二抵达华盛顿后，将与美方高级官员会谈，随后她将飞往萨斯卡通市参加在那里举行的加拿大联邦自由党议会党团会议。

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如果需要的话，加拿大外长Chrystia Freeland将在周末再次前往华盛顿参加NAFTA谈判。

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虽然加拿大和美国事务级官员一直在进行细节谈判，但两国高级谈判代表由于日常安排方面的困难，原来打算在这个周末之前不会举行会谈。

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美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer目前正在布鲁塞尔与欧盟国家讨论贸易问题。

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消息灵通人士说，加拿大方面感到了时间的紧迫性，希望能够在9月底修改NAFTA谈判的截止日期之前就与美国敲定协议。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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