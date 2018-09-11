道格•福特和 Notwithstanding 条款：需要知道的 5 件事

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加拿大安大略省长道格·福特 （Doug Ford）要把多伦多市议会的规模削减接近一半，多伦多市不干，安省的有关法案 Bill 5 这个星期被安大略省高等法院否决。

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法院裁决出来几个小时后，道格·福特就表示，计划援引加拿大 “权利和自由宪章” 中的条款 – The Notwithstanding Clause ，强行实施削减多伦多市议会的 Bill 5 法案。

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(David Donnelly/CBC)

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The Notwithstanding Clause 条款，在加拿大并不那么为人所知，加拿大广播公司就此条款作出了一些解释：

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1）The Notwithstanding Clause是什么条款？

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The Notwithstanding Clause 条款是 ”加拿大权利和自由宪章” （Canadian Charter of Rights and Freedoms）中的第33条，是加拿大宪法的一部分。

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在 20 世纪 80 年代关于新宪法的辩论中，联邦政府和省级政府达成妥协，使这一条款获得通过，被纳入了宪法，当时主要是为了安抚加拿大西部一些省长对法院影响力太大的担心。

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(Christopher Katsarov/Canadian Press)

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2）有哪些权力？

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这个条款在法语中被称为 “非常规条款”，具有“超越”权力，允许联邦议会或省议会推翻“权利自由宪章”中的某些部分。

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3）道格·福特是否有权援引这一条款？

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是的，作为省长，他有权这样做。

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(Christopher Katsarov/Canadian Press)

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4）有没有办法阻止使用该条款？

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几乎不太可能。

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阿尔伯塔大学 （University of Alberta）的宪法专家埃里克·亚当斯 （Eric Adam）指出，尽管福特调用这一条款有可能受到法院的挑战，但过去的这些尝试都没有成功。

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政治学家伊恩·布罗迪（Ian Brodie）表示，联邦政府也可能会试图提出质疑，但这种可能性不太大。

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另外，调用这个条款的效力只能持续 5 年，5 年后，又到了选举的时候。

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5）安大略省是否用过这一条款？

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安省从来没有用过。

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这个条款问世已经接近 40 年，在加拿大全国范围内，仅被引用过 15 次，用得最多的是魁北克省。

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魁北克在 20 世纪 80 年代后期援引这一条款来保护自己的法语语言法。

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最近一次是萨斯喀彻温省，2017 年萨省调用这个条款，来资助天主教学校。

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