道格•福特和 Notwithstanding 条款：需要知道的 5 件事

加拿大安大略省长道格·福特 (Doug Ford)要把多伦多市议会的规模削减接近一半,多伦多市不干,安省的有关法案 Bill 5 这个星期被安大略省高等法院否决。

法院裁决出来几个小时后,道格·福特就表示,计划援引加拿大 “权利和自由宪章” 中的条款 – The Notwithstanding Clause ,强行实施削减多伦多市议会的 Bill 5 法案。

(David Donnelly/CBC)

The Notwithstanding Clause 条款,在加拿大并不那么为人所知,加拿大广播公司就此条款作出了一些解释:

1)The Notwithstanding Clause是什么条款?

The Notwithstanding Clause 条款是 ”加拿大权利和自由宪章” (Canadian Charter of Rights and Freedoms)中的第33条,是加拿大宪法的一部分。

在 20 世纪 80 年代关于新宪法的辩论中,联邦政府和省级政府达成妥协,使这一条款获得通过,被纳入了宪法,当时主要是为了安抚加拿大西部一些省长对法院影响力太大的担心。

(Christopher Katsarov/Canadian Press)

2)有哪些权力?

这个条款在法语中被称为 “非常规条款”,具有“超越”权力,允许联邦议会或省议会推翻“权利自由宪章”中的某些部分。

3)道格·福特是否有权援引这一条款?

是的,作为省长,他有权这样做。

(Christopher Katsarov/Canadian Press)

4)有没有办法阻止使用该条款?

几乎不太可能。

阿尔伯塔大学 (University of Alberta)的宪法专家埃里克·亚当斯 (Eric Adam)指出,尽管福特调用这一条款有可能受到法院的挑战,但过去的这些尝试都没有成功。

政治学家伊恩·布罗迪(Ian Brodie)表示,联邦政府也可能会试图提出质疑,但这种可能性不太大。

另外,调用这个条款的效力只能持续 5 年,5 年后,又到了选举的时候。

5)安大略省是否用过这一条款?

安省从来没有用过。

这个条款问世已经接近 40 年,在加拿大全国范围内,仅被引用过 15 次,用得最多的是魁北克省。

魁北克在 20 世纪 80 年代后期援引这一条款来保护自己的法语语言法。

最近一次是萨斯喀彻温省,2017 年萨省调用这个条款,来资助天主教学校。

