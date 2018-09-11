洗尿布是苦差事？可它环保又省钱：蒙特利尔市一行政区推出鼓励措施

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魁北克省蒙特利尔市的CDN-NDG区（Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ）将拨款6万加元，补助那些选择可重复使用的尿布和女性卫生用品的家庭。这是一个为期两年的试行项目。

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洗尿布这个苦差事在消失了一段时间以后，现在又有重新回到年轻父母中间的趋势。随之而来的还有可重复使用的女性卫生用品（有谁还记得妈妈缝的棉布月经带？）。这是因为，和一次性使用的产品相比，它们兼具环保和省钱的优点。其中可再用尿布的受欢迎程度更高一些，魁北克省已经有好几个市政当局推出了鼓励措施。但是补助可再用女性卫生用品的项目据信在加拿大这还是第一个。

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CBC记者Issac Olson报道说，从下个月开始，蒙特利尔市CDN-NDG区的居民可以凭购买可再用尿布和女性卫生用品（或者自制这些用品的材料）的收据向区政府申请补助。补助金额视家庭收入而定，最高是每年200加元的尿布补助和每两年100加元的女性卫生用品补助。

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根据该区在制定这项措施前所做的调研，即使加上洗尿布的花费，长期使用棉布尿布可为父母节省2500加元。另外，棉布尿布每产生27公斤的固体垃圾，一次性尿布要产生200公斤。

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至于卫生巾，每个女性一生要丢弃一万到一万五千个卫生巾或卫生棉条等月经用品。从经济上来说，国际培幼会加拿大分会今年5月公布的一项民调显示，三分之一的加拿大25岁以下女性感到卫生用品的花费是个不小的负担。

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（RCI with CBC News, Issac Olson, Kate McKenna）

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