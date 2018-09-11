俄国举行冷战结束以来最大规模军事演习，中国军队参加引起关注

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30多万俄国军人自星期二（9月11日）起开始举行“东方-2018”军事演习。这次军演的规模是1981年以来最大的。中国派出3200名军人和30架飞机参加。与此同时，中国国家主席习近平和俄国总统普京在海参葳举行会谈。

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在星期二和星期三的准备阶段之后，总共将有一千架战机，3万多辆军车和80艘军舰投入接下来的实战演习，内容包括大规模空袭，巡航导弹使用，防守，进攻和突袭等行动。中国方面表示，参加这次演习是为了增强中俄联合应对安全威胁的能力，发展两国全面战略合作。

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过去俄国在远东地区举行的军事演习一向以中国为入侵威胁和假想敌。但是这一次两国似乎找到了另一个共同的打击目标。不过也有专家认为，俄国邀请中国和蒙古参加是因为这次演习在靠近中俄、蒙俄边境的地区举行。

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这次演习将持续到下星期一（9月17日）。蒙古也将派出少量军队参加。前俄国间谍在英国中毒的事件发生以来，俄国和西方国家的关系进一步紧张。智库卡内基莫斯科中心的负责人特雷宁（Dmitri Trenin）认为，俄国通过“东方2018”军演释放出的信号表明它把美国视为潜在敌人，把中国视为潜在盟友。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News）

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