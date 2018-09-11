气候变化，输油管和北美自贸协议三大挑战：加拿大自由党将举行议员团大会

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加拿大总理特鲁多本周将和自由党全体议员在萨斯卡通市举行众议院复会前的议员团大会。这次会议为期三天，是在跨山输油管扩建项目被法院叫停，阿尔伯塔省退出全国气候变化框架协议和北美自贸协议（NAFTA）谈判遇阻等重大事件发生后自由党议员团上下第一次聚首。

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CBC记者David Cochrane报道说，此时离联邦大选只有一年多。自由党议员团需要在这次会议上讨论如何应对上述挑战。分析人士说，阿尔伯塔省退出全国气候规划和加东省份对实施碳税的疑虑意味着来自盟友的支持减少了。自由党需要调整战略和与各省沟通的方式。而说服跨山输油管的反对者就更加艰难。

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不过许多自由党议员还是对明年的大选持乐观态度。到目前为止，特鲁多在民调中仍然是选民支持率最高的联邦政党领导人，自由党和对手的差距尽管缩小了，但是在全国各项民调中仍然排名第一。

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（RCI with CBCNews，David Cochrane）

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