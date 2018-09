谁应该为森林火灾灭火开支买单

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大近年来森林火灾越来越严重,不但造成巨大的生命、财产和森林覆盖面积的损失,而且也让政府在扑灭林火方面的开支连年猛升。

森林火灾损失巨大

今年夏天,加拿大不列颠哥伦比亚省的灭火人员不得不对付至少450处森林火灾;而今年安大略省政府为了对付超过1百起森林火灾而不得不征召已经退休的灭火队员回来工作。

如果把加拿大各个省政府每年花在扑灭森林火灾方面的钱汇总起来,很容易就会超过10亿加元。

加拿大联邦政府负责国家自然保护公园范围内的森林火灾灭火工作。

纳税人买单

不管是联邦政府还是省政府,政府的钱来自民众税收,所以归根结底纳税人要为越来越严重的森林火灾买单。

那么有没有更好的办法来承担森林火灾带来的财政负担呢?

专家们给出的办法是利用保险公司来分散风险。

灾难性损失减损研究所Institute for Catastrophic Loss Reduction 主任Glenn McGillivray在接受加拿大广播公司英语广播电台The Current节目采访时说,加拿大多年来实行的由纳税人承担森林火灾救灾支出的模式已经太过时了。

灭火费用保险

Glenn McGillivray介绍说,美国俄勒冈州过去几十年来采用的购买森林火灾保险的做法很值得借鉴。

俄勒冈州的做法是,向世界知名的Lloyds of London保险公司购买森林火灾特别保险。其购买的保险规定,俄勒冈州政府负责每年森林火灾灭火费用的头5千万美元,而Lloyds of London保险公司则负担超过5千万美元的灭火费用开支、最多不超过2500万美元。

换句话说,这个保险的作用是把俄勒冈州政府的森林火灾灭火费用限制在不超过5千万美元,因为过去多年来俄勒冈州每年的森林火灾灭火开支几乎没有超过7500万美元的情况。

加拿大阿尔伯塔省政府也在2002年和2006年购买过森林火灾灭火费用保险。

根据2002年阿尔伯塔省政府购买的森林火灾灭火费用保险合同,阿尔伯塔省政府负责支付1.75亿加元的灭火费用,保险公司则支付了5千万加元的灭火费用。

由于2006年是个森林火灾相对平静的年份,灭火开支没有超过保险合同规定的1330万加元,所以保险公司没有付钱;换句话说阿尔伯塔省政府支付的2百万加元购买该年度森林火灾保险的开支白花了。

阿尔伯塔省农林厅在2016年对森林火灾灭火费用保险进行的研究分析显示,购买森林火灾灭火费用保险值得重视,应该成为控制森林火灾风险措施中的一个重要组成部分。

Glenn McGillivray认为,加拿大保险业愿意承做森林火灾灭火费用保险,现在缺的就是省政府的决策。

RCI with CBC Radio / The Current’s Samira Mohyeddin​ and Kristian Jebsen

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

