杀害申小雨的凶嫌是私人资助的难民

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据加拿大广播公司报道，被警方逮捕的杀害华裔女孩申小雨的凶嫌、28岁男子易卜拉欣.阿里不是联邦政府资助来加拿大的叙利亚难民，而是由温哥华St. Andrew’s-Wesley United Church教会与Bowen Island的一些居民合作资助来加拿大落户的叙利亚难民。

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在2017年春天与易卜拉欣.阿里一道以难民身份来加拿大的还有他的两个兄弟。

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St. Andrew’s-Wesley United Church教会的负责人表示，由于这一案件进入司法程序，教会不能公开谈论细节，但教会方面会与警方合作。

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易卜拉欣.阿里被警方在星期五逮捕后，星期六在阿拉伯语翻译的帮助下接听了法庭电话，法庭通知他面对杀死13岁女孩申小雨的一级谋杀罪的起诉；易卜拉欣.阿里则回答说他明白法庭提出的司法指控。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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