美方：NAFTA谈判加拿大的让步还不够

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加拿大负责修改北美大陆自由贸易协议NAFTA谈判的外长Chrystia Freeland星期二临时增加的与美方的会谈仍然未能取得突破性进展。

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Chrystia Freeland在离开美国首都华盛顿时表示，她继续对加拿大和美国在自由贸易谈判中达成协议抱乐观态度；她和加拿大谈判代表团的主要成员需要当面向联邦政府总理特鲁多汇报谈判到目前为止取得的进展和面对的主要障碍，以为下一步的谈判做好准备。

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美国Bank of America Merrill Lynch的经济师Carlos Capistran 和 Mingzi Yi指出，加拿大虽然已经愿意在开放奶制品市场方面向美国做出让步，但美国方面坚持加拿大像墨西哥一样同意取消原来NAFTA协议的第19章，也就是受惩罚性关税影响的公司要求由当事国双边专家委员会进行仲裁的条款。

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加拿大联邦政府总理特鲁多上个星期曾表示，保持NAFTA第19章和保护加拿大文化产业是加拿大在修改北美大陆自由贸易协议谈判中必须坚持的底线。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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