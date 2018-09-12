加拿大邮局雇员工会投票支持罢工

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加拿大邮局（Canadian postal ）雇员工会投票支持罢工，工会主席表示，邮局雇员们的工作量过重。

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在8月7日至9月9日期间，加拿大邮局在全国各地的雇员工会分别就是否罢工行动进行了投票，94% 在城市工作的邮局雇员和 96% 在农村地区的雇员同意，如果劳资双方无法达成协议，则将举行罢工。

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罢工最早可在 9 月 26 日举行。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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加拿大邮局雇员工会的的主席 Mike Palacek 在一份声明中说，过去10 年来，雇员们的工作条件恶化，许多人工作过度，没有时间和家人在一起。

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工会表示，“包裹数量激增” 成为雇员们的巨大负担，邮局资方应该保证最多工作时数和工作安全。

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加拿大邮局的一位发言人拒绝接受加拿大广播公司的采访，但提供了一份书面声明，表示资方正在继续与工会进行谈判，以找到共同点。

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声明说，我们在专注于解决问题，9月7日，加拿大邮局向工会提出了新的方案，考虑到了近年来包裹量大增的情况，新方案中包括加薪、改善福利等提议。

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加拿大邮局劳资两方的分歧焦点是雇员的工作条件和工资。

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