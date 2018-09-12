魁北克省选：9月 17日各政党领袖举行英语电视辩论

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魁北克省选的竞选在进行中，9月17日将举行魁省省选各政党领袖的第一次英语电视辩论。

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加拿大广播公司报道说，英语电视辩论将由 Global 电视台的 Jamie Orchard 主持，加拿大广播公司 CBC 蒙特利尔电视台的主持人Debra Arbec 将与 CTV 电视台的主持 人Mutsumi Takahashi 一起，向政党领袖提出选民关心的问题。

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CBC

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英语电视辩论将持续 90 分钟，目前 CBC、CTV、Global 都在要求公众提出自己所关心的问题。

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参加辩论的包括现任省长、省自由党领袖 Philippe Couillard、CAQ 党领袖 François Legault、魁北克党 Parti Québécois 领袖 Jean-Francois Lisée 以及 Québec Solidaire 的发言人 Manon Massé.

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9月17日，加拿大广播公司的电视台和电台都将直播辩论，并通过 Facebook、Twitter 和 Youtube 平台直播。

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在辩论中，各大英语媒体的记者将实时核查各党领袖给出的数据是否准确。

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魁北克省曾经在1985 年举行第一次政党领袖之间的英语辩论，但当时只通过电台进行了直播，没有通过电视。

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