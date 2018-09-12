Photo : Reuters/Baz Ratner

加拿大政府对退伍军人的待遇受抨击

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 12 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一份新公布的报告严厉抨击了加拿大联邦政府对退伍军人的待遇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这份报告，加拿大军人在退役之后，要想知道自己是否有资格因为服役中受的伤而获得福利补贴和医治，等候时间比政府承诺的期限要长得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : iStock/vadimguzhva

加拿大退伍军人监察员盖伊·帕伦（Guy Parent）在对退伍军人的 1000 个投诉进行了审核之后发布了上述报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他发现，这些投诉表现了 3 个主要趋势：一是等候政府通知的时间长，二是不同退伍军人群体所获得的待遇不一致，三是缺乏透明度和沟通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

等候时间长

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，退伍军人监察员办公室（OBV）听到最多的投诉就是加拿大退伍军人事务部做出相关决定所需要的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府承诺，退伍军人在提出申请后的16周内将会收到通知，获知自己是否有资格因服役中受的伤而享受经济援助和医疗支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕伦的调查发现，对于曾参加第二次世界大战和朝鲜战争的老兵来说，政府做到了 16 周内发出通知，而其他退伍军人中，大约 70% 的申请 – 包括在阿富汗服役军人的申请 – 都要有延误。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些军人的平均等候时间为 23 周或 29周，其中超过四分之一的申请需要登上32 周或更长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 (Anja Niedringhaus/Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

说法语军人和女军人情况更糟

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在说法语和女性的退伍军人中，情况更加糟糕，一些人等了一年多的时间才能得到通知。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

监察员的报告说，总体来将，女性退伍军人等待的时间比男退伍军人要长，说法语的退伍军人等待时间长于说英语的退伍军人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，盖伊·帕伦的审核还发现，在加拿大退伍军人事务部 （Veterans Affairs Canada），没有一个确定哪些申请应该优先处理的程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

缺乏沟通

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

导致问题更复杂的是，政府缺乏透明度，缺乏与退伍军人之间的沟通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

退伍军人们在递交了申请后，对自己的申请走到了那一步往往一无所知，而且不知道政府何时会做出决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕伦说，有的军人急需获得经济和医疗上的支持，申请交上去后杳无音信，进一步增加了退伍军人及其家人的沮丧和压力，他们应该知道政府会在大约什么时候给出决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，一旦政府不能达到 16周给出通知的标准，无论是出于何种原因，都应立即和申请人进行联系，通知他们。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Photo : La Presse canadienne/Murray Brewster

对自由党失望

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这份报告的出炉，可能会进一步激怒许多已经对自由党政府表示失望的退伍军人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

自由党政府一再承诺要改善退伍军人事务部提供的服务，而且表示要拨款4200万加元，用于解决日益增多的申请积压问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

盖伊·帕伦呼吁联邦政府加倍努力解决问题，他说，必须确保对退伍军人提供公平和及时的福利和医疗，冗长的等候时间只会加剧申请人的痛苦。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Lee Berthiaume /CP

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Quelles sont les règles du jeu pour changer le nombre d’immigrants qui arrivent au Québec?

RCI | English

A constitutional kerfuffle in Canada

RCI | Español

Cannabis legal en Canadá: ¿puede un consumidor morir de sobredosis?

النجمة السورية الأرمنية لينا شاماميان تحيي حفلة في الصالة الخامسة في ساحة الفنون العريقة في مونتريال في 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حقوق الصورة: مهرجان العالم العربي في مونتريالالعربية | RCI

لينا شاماميان: الغياب جعل حضور سوريا بداخلي أقوى