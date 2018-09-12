加拿大政府对退伍军人的待遇受抨击

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一份新公布的报告严厉抨击了加拿大联邦政府对退伍军人的待遇。

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根据这份报告，加拿大军人在退役之后，要想知道自己是否有资格因为服役中受的伤而获得福利补贴和医治，等候时间比政府承诺的期限要长得多。

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加拿大退伍军人监察员盖伊·帕伦（Guy Parent）在对退伍军人的 1000 个投诉进行了审核之后发布了上述报告。

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他发现，这些投诉表现了 3 个主要趋势：一是等候政府通知的时间长，二是不同退伍军人群体所获得的待遇不一致，三是缺乏透明度和沟通。

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等候时间长

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报告说，退伍军人监察员办公室（OBV）听到最多的投诉就是加拿大退伍军人事务部做出相关决定所需要的时间。

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联邦政府承诺，退伍军人在提出申请后的16周内将会收到通知，获知自己是否有资格因服役中受的伤而享受经济援助和医疗支持。

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帕伦的调查发现，对于曾参加第二次世界大战和朝鲜战争的老兵来说，政府做到了 16 周内发出通知，而其他退伍军人中，大约 70% 的申请 – 包括在阿富汗服役军人的申请 – 都要有延误。

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这些军人的平均等候时间为 23 周或 29周，其中超过四分之一的申请需要登上32 周或更长。

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(Anja Niedringhaus/Canadian Press)

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说法语军人和女军人情况更糟

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而在说法语和女性的退伍军人中，情况更加糟糕，一些人等了一年多的时间才能得到通知。

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监察员的报告说，总体来将，女性退伍军人等待的时间比男退伍军人要长，说法语的退伍军人等待时间长于说英语的退伍军人。

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另外，盖伊·帕伦的审核还发现，在加拿大退伍军人事务部 （Veterans Affairs Canada），没有一个确定哪些申请应该优先处理的程序。

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缺乏沟通

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导致问题更复杂的是，政府缺乏透明度，缺乏与退伍军人之间的沟通。

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退伍军人们在递交了申请后，对自己的申请走到了那一步往往一无所知，而且不知道政府何时会做出决定。

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帕伦说，有的军人急需获得经济和医疗上的支持，申请交上去后杳无音信，进一步增加了退伍军人及其家人的沮丧和压力，他们应该知道政府会在大约什么时候给出决定。

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他说，一旦政府不能达到 16周给出通知的标准，无论是出于何种原因，都应立即和申请人进行联系，通知他们。

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对自由党失望

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加拿大广播公司报道说，这份报告的出炉，可能会进一步激怒许多已经对自由党政府表示失望的退伍军人。

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自由党政府一再承诺要改善退伍军人事务部提供的服务，而且表示要拨款4200万加元，用于解决日益增多的申请积压问题。

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盖伊·帕伦呼吁联邦政府加倍努力解决问题，他说，必须确保对退伍军人提供公平和及时的福利和医疗，冗长的等候时间只会加剧申请人的痛苦。

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（Lee Berthiaume /CP）

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