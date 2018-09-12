安大略省新民主党议员激烈抗议腰斩多伦多市议会法案，被赶出省议会

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星期三（9月12日）下午，安大略省政府在省议会重新提交腰斩多伦多市议会的“高效地方政府法”，遭到官方反对党的激烈抗议。新民主党议员把桌子拍得砰砰响，同时高喊“No ！”议长在多次劝阻无效后，叫来侍卫把他们逐个押解出会场。

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新民主党领袖霍瓦特（Andrea Horwath）在省议会门外表示将尽其所能来阻止福特政府的立法程序。

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安省议会上个月通过“更好地方政府法”，把多伦多市选区从47个减到25个。安省高等法院本周否决了这项法案。省长福特不惜动用加拿大宪法中的“但书条款”，绕过法院判决，重新提交法案。这在安大略省是第一次。

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在今天提交法案前的质询时段，霍瓦特已经和福特激烈交锋。许多示威者在省议会门外呼喊口号。

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多伦多市长托利（John Tory）说，引用但书条款是省政府极大地滥用权力。

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（RCI with CBC News，Andrea Janus）

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