加拿大政府间事务部长勒布朗被裁定违反利益冲突法

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加拿大政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）在担任渔业与海洋部长期间，给一个与他妻子的表兄弟有联系的公司发放了北极贝捕捞许可证。CBC记者Kathleen Harris 报道说，加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）在经过四个月的调查后，裁定他违反了加拿大利益冲突法。

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根据迪翁的调查报告，这位名叫泰里奥的表兄弟明显会从北极贝捕捞许可证上得到经济好处，因为一旦那家公司获得许可证，他就会担任其总经理。而勒布朗知道这个情况，也知道泰里奥和他妻子的亲属关系。

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勒布朗领导的加拿大渔业部在今年2月份宣布将把北极贝捕捞许可证发给那家公司，后来取消了这个决定。但迪翁仍然进行了调查。

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按照加拿大利益冲突法，官员行使权力、履行职责时不能为自己或亲友谋私利。亲属包括姻亲。勒布朗在调查期间曾辩解说，泰里奥并不是关系很近的亲属，只是他妻子的六十个表亲之一。

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在调查报告公布后，他表示无条件接受道德规范专员的结论，并将更严格的规范自己的行为。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris ）

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