加拿大双语教育：魁北克省和 BC 省交换中学生

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加拿大的官方语言是英语和法语，为了让孩子们从小掌握这两种语言，魁北克省和不列颠哥伦比亚 （BC）省正在开展一个中学生交换项目。

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上个周末，魁北克省的 42 名10 年级和11年级的学生抵达温哥华市，他们将在温哥华逗留 3个月，参加这个交换项目。

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加拿大广播公司报道说，该项目由 BC 省教育部管理，由当地的非营利组织 – 位于温哥华的不列颠哥伦比亚省法裔青少年理事会（CJFCB）来具体执行。

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CJFCB 的主任 Rémi Marien 表示，在温哥华期间，这 42名魁北克省中学生将住在寄宿家庭里，和寄宿家庭里的孩子一起去同一个学校上课。

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他说，对于来自魁北克省和寄宿家庭的孩子来说，这都将是一个体验新语言、新环境的过程。

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根据这个项目，2019 年 2 月份，将有 42 名 BC 省的中学生前往魁北克省，住进魁北克的寄宿家庭，去魁北克的中学里上课。

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