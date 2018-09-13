加拿大最小省份爱德华王子岛省 / Barbara Mayhew

太多弄虚作假：PEI取消创业移民项目

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 13 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，在收到举报和联邦执法机构开始对爱德华王子岛省企业移民项目存在弄虚作假问题进行调查后，爱德华王子岛省政府星期三宣布取消企业移民项目Provincial Nominee Program。

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PEI 省政府经济发展厅厅长Chris Palmer / Julien Lecacheur/Radio-Canada

取消项目

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爱德华王子岛省政府经济发展厅厅长Chris Palmer承认，这个省政府提名企业移民项目没有起到预期的效果、而且出现了不少问题。

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不过Chris Palmer说在取消这个项目之前会在9月20日进行最后一次企业移民项目的抽签，选出最多10名企业移民申请人进入筛选审批程序。

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而且在取消Provincial Nominee Program企业移民项目后，企业移民仍然可以来爱德华王子岛省，只不过该省将采用与加拿大其他省份相同的标准，不是像现在这样人都不用来PEI、只需交20万加元就发放移民签证，而是要在该企业移民申请者在爱德华王子岛省创立的企业成功运营至少一年之后才发给移民签证。

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蒙羞

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爱德华王子岛省移民律师Richard Kurland认为，省政府取消问题太多的Provincial Nominee Program企业移民项目，是为了在法庭开庭审理爱德华王子岛省企业移民诈骗案件前做完清理门户的工作；因为这一法庭审理过程几乎可以肯定会曝光该企业移民项目更多的问题，让省政府进一步蒙羞。

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加拿大边检局Canadian Border Services Agency今年6月份对爱德华王子岛省2位中国移民涉嫌移民诈骗开始了调查。

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CBC

边检局指控

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调查人员指控这两位中国移民在过去四年中弄虚作假、利用其在爱德华王子岛省的房产地址为462名中国大陆人士申报参加企业移民省政府提名项目；在明知这些中国大陆移民申请者不在爱德华王子岛省居住的情况下、谎报他们在PEI省居住、并要在该省开办公司企业移民创业，从而骗取移民身份。

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在加拿大边检局6月份开始这一调查前两个月，加拿大边检局已经对两名在爱德华王子岛省首府Charlottetown开汽车旅馆的华裔居民提出移民诈骗犯罪指控。CBSA提交给法庭的文件显示，566名移民申请者以该汽车旅馆为他们的居住地址向爱德华王子岛省政府申请移民身份。

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爱德华王子岛省保守党领袖James Aylward抨击执政党管理的企业移民项目漏洞百出、弄虚作假严重，成为移民界业内人士的笑柄。

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量高质低

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虽然爱德华王子岛省政府过去就已承认，其接受的企业移民中的许多人拿了移民身份后并没有在爱德华王子岛省开办企业，但爱德华王子岛省政府经济发展厅厅长Chris Palmer仍然认为，移民为爱德华王子岛省的经济发展做出了很大的贡献。

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在过去十年中，加拿大人口最少的省份爱德华王子岛省政府实行了积极的移民政策，使该省成为加拿大十个省中人口增长最快的省份。

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根据2016年7月到2017年7月的统计数字，爱德华王子岛省的人口已经超过了15万，人口增长率达到1.71%，这在加拿大各个省份中位居榜首。同期加拿大全国平均的人口增长率是1.22%。

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