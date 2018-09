美国已成世界最大石油生产国

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国能源信息管理局星期三表示,根据其掌握的数字,美国石油日产量在今年年初超过沙特阿拉伯之后在夏天有可能已超过俄国,成为世界最大的石油生产国。

美国能源信息管理局的估算数字显示,今年8月份美国的石油日产量达到1090万桶,而俄罗斯是1080万桶,沙特阿拉伯是1040万桶。

这意味着美国在1973年丢掉世界最大石油生产国的桂冠后在45年后又重新拿了回来。

不过,俄罗斯和沙特阿拉伯都在执行石油输出国组织的限产协议,没有开足马力生产石油。

美国石油产量的迅速增长有助于缓解世界石油市场价格上升的压力。

美国近年来石油产量不断增加的主要原因是,新出现的压裂采油技术让美国西南部德克萨斯和新墨西哥州二叠纪盆地原来难以开采的地下石油和天然气被大量开采出来。

不过,用地下压裂技术采油也带来一些明显问题,如污染地下水、诱发地震等。

RCI with The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有

