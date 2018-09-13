缺输油管道：加拿大火车运油量猛增

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据加拿大广播公司报道，加拿大能源委员会的统计数字显示，今年6月份加拿大火车运油量达到每天20万4558桶石油的创纪录水平。

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有专家预测说，今年年底铁路石油运量可能会达到每天30万桶原油的水平；比去年一天14万桶石油的火车运量增加超过一倍。

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专家们指出，加拿大火车运油量不断增加并连创纪录，是加拿大阿尔伯塔省油砂矿石油产出不断增加，而现有的输油管道运力已到极限、新建和扩建输油管道的项目又迟迟无法上马的结果。

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实际上，加拿大火车运送石油已经从十年前不重要的比例上升到现在举足轻重的比例；这造成石油挤占加拿大西部农业生产所需火车运力的严重问题，甚至出现农场主秋季收获的农产品等到第二年春季还无法运出的情况。

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