圣劳伦斯河白鲸 “收养” 独角鲸 (视频)

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在过去的 3 年里，一直有一位不寻常的 “游客” 在加拿大魁北克省圣劳伦斯河北部的水域里孤独地游来游去：这是一条独角鲸 （narwhal），这个水域比独角鲸通常所在的水域要靠南了 1000 多公里。

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加拿大广播公司报道说，最近，这条独角鲸不孤独了，一群白鲸 （ belugas）看来把它给 “收养” 了。

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魁北克省 Tadoussac 市的海洋哺乳动物研究和教育小组（GREMM）是一个致力于鲸鱼研究、保护和教育的非营利组织，该组织发布了一个在今年7月拍摄的视频，可以看到这条黑色的独角鲸和 9-10条白鲸游在一起，它们看上去是个关系很紧密的小队，紧紧靠在一起。

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GREMM 的总裁兼科学主任罗伯特·米肖（Robert Michaud）说，这条独角鲸是个“少年”，它的表现就跟小男孩一样，而那些白鲸也大多是跟它年龄相仿的 “少年”。

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他说，从它们的举动可以看出，这条独角鲸已被这群白鲸完全接受了。

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独角鲸生活在北极的冰冷水域中，出现在圣劳伦斯河域是很罕见的事情。

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(GREMM)

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