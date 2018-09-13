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安大略省和多伦多市干上了，多伦多市政厅紧急开会

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 13 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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尽管遭到强烈抗议，安大略省政府还是坚持要把多伦多市议会腰斩近一半。

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在法院否决了安省之前的法案 Bill 5 之后，省长道格·福特动用了宪法中很少用的一个条款  – “Notwithstanding Clause” ，在星期三下午的一个特别会议上，安省政府又提交了一个新版本，这回叫 Bill 31,  中心内容还是要把多伦多市议会削减接近一半，这个法案的一读已经通过。

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Doug Ford Photo : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

另外，安省政府还宣布，把多伦多市政选举候选人提交申请的截止日期延长了 48 小时。

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多伦多紧急开会

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星期四（9月13日），多伦多市政府召开紧急会议，考虑下一步采取什么行动。

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市长庄德利（John Tory）在召开特别会议时称，安省政府的这一行为是 “错误和不能被接受的”。

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他说，我们都在这里，继续为多伦多挺身而出，我们准备继续这样做，因为我们相信这个城市。

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(Cole Burston/Canadian Press)

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多伦多市政府的 Ulli Watkiss 表示，在秋季市选 （10月22日）之前，安省政府为削减市议会采取的行动所造成的混乱已经“达到了临界点”，今年“几乎不可能”进行一次公平的投票。

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她在市政厅的紧急会议上向市议员们表示，她 “非常担心” 如何才能确保市政选举的完整性。

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她补充说，已经聘请了独立法律顾问，在研究是否有办法来推迟市政选举日期，目前的选举日期是 10月22日。

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两派对峙

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安省省长福特表示，使用这一特别条款  “notwithstanding clause”  是必要的，但安省议会中的反对党发誓要找到 “工具” 来推迟该法案。

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多伦多代表几位市选候选人挑战安省的律师唐·艾迪（Don Eady）也表示，对推翻省政府的立法仍然抱有希望，将继续寻求法律途径。

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他说，我们将继续做 “斗争”，争取维持多伦多 47 个选区的系统，直到再也没有什么可斗的为止。

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(David Donnelly/CBC)

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法律 “混战”

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“Notwithstanding Clause”  条款问世已经 40 年，在道格·福特之前，安大略省政府从来没有引用过这个条款，其他一些省份曾引用过 大约 15次，该条款（也称为宪法第33条）允许政府通过似乎违反某些特许权利的法律。

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那么，在这个很多人都不熟悉的法律领域，多伦多市现在有什么选项呢？

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多伦多律师事务所 Stockwoods LLP 的宪法专家、律师/合伙人纳德尔·哈桑（Nader Hasan）说，这将是一场艰苦的战斗。

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哈桑换了一种方式说，从其“制作方式”来说，这个条款拥有最后的发言权。

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但是，这并不意味着多伦多不能再对安省政府发起挑战。

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不过，由于没有以前的案例， 即使对于宪法领域的专家们来说，到法庭上挑战这一条款，结果如何将很难预测。

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（RCI, Lauren Pelley /CBC）

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