（CP/Ryan Remiorz）

他们在纽芬兰相遇相爱：9.11”恐袭十七周年

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 13 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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“香港的陷落成全了她。”张爱玲这样总结她笔下的一个女主人公的命运。英国工程师尼克.马森（Nick Marson）没读过《倾城之恋》，但是他本周在接受CBC的圣约翰斯早间节目采访时说了一句类似的话：“在那场灾难之后，我们找到了生活中的宝物。”

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那场灾难是“9.11”恐怖袭击，它给马森带来的宝物是爱情。当时他和他未来的爱人都是五十多岁。

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十七年前的9月，马森被公司派去美国出差。恐袭发生时，他所乘坐的航班刚刚飞越大西洋，抵达北美大陆，是不得不在加拿大纽芬兰省甘德国际机场临时降落的38架飞机之一。当时情况混乱，各路消息自相矛盾，乘客们被困在机舱里好几个小时才获准下飞机。那时候马森一定非常懊恼，因为他出发前因故推迟行期才坐了这个航班，否则他这会儿早已到达目的地了。

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和黛安娜相遇

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在同一架飞机上有一位名叫黛安娜的乘客。她是美国得克萨斯州人，从英国探亲回来。那几天有将近七千名国际航班乘客和机组人员被困在机场。甘德市和周边城镇紧急设立的收容中心不够用，许多当地居民向他们打开了自己的家门。这段经历后来被写进音乐剧《来自远方》。黛安娜和马森被安置在一个离甘德市40多公里的收容中心。

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马森夫妇（右）和在《来自远方》中扮演他们的演员合影。（CP/ Paul Daly)

他们在飞机上的时候还不认识。但是在收容中心排队领药品和毯子的时候，两人排在了一起，交谈了几句。拿到毯子以后，马森礼貌地问黛安娜他能不能用她旁边的行军床。那一夜，他们和七十多个疲惫而不安的乘客一起度过。

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第二天，大家围在电视机前看来自纽约的新闻，越看心里越沉重。黛安娜的儿子经常出差，那时联系不上，因此她非常担心。马森建议出去走走。他们和一对来自辛辛那提市的美国夫妇一起出门。但是那位女士脚上穿的凉鞋不适合走远路，半途就和丈夫回去了。马森这才第一次有了和黛安娜单独在一起的机会。

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起初以为不过是旅途中的短暂心动

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接下来的一天，两人去了多佛断层，一个附近的游览景点。马森说，他那时已经开始喜欢黛安娜，但觉得一旦回到正常的生活轨道，两人终究还是要各奔东西。因此他什么也没说，只是想借一起游玩的机会拍一张黛安娜的照片。

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马森初遇黛安娜时为她拍的照片。(Submitted by Nick Marson/CBC)

黛安娜见他举起相机，以为他要拍风景，赶快让开。没想到马森说：“别动，别动。”黛安娜忽然明白了：这人是想要一张我的照片呢。

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不过两人真正敞开心扉是在离别之际。美国重新开放领空后，安置中心用学校巴士送他们回机场。乘客们盼这一刻盼了好几天，临走却又对热情的东道主感到不舍。在车里，马森见黛安娜眼中含泪，就搂住她的肩膀在她额头上轻吻一下。

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他认为自己安慰她的方式非常绅士风度。但是黛安娜的解读却不同。他的吻落在她额头上那一刻，车正好颠簸了一下。“我想他是被颠得吻偏了，所以抓住他在他的嘴唇上再来一下。”

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马森说，虽然现在说起来有点傻，但是他回到英国后的第一个星期，每天早上起来都要看看他拍的那张黛安娜的照片，为的是确认这不是一场梦，是真实发生过的事。

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大西洋阻隔不了爱情

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他们当时都是单身，两人之间的唯一障碍是八千公里的距离。那年11月，马森在电话上向黛安娜求婚。12月，他飞到美国和她相聚。接下来，他向公司申请调到得克萨斯州。第二年的9月，他们重返纽芬兰，在两人定情的地方度过了蜜月。

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现在他们生活在得克萨斯州，有机会就去纽芬兰旧地重游。他们的爱情故事被写进了音乐剧《来自远方》。这部音乐剧以“9.11”后被困纽芬兰的乘客的真实经历为素材，在百老汇公演后大受欢迎，获得七项美国托尼戏剧奖提名

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马森夫妇已经把《来自远方》看了75遍。黛安娜说，他们曾在纽芬兰找到一角天堂，那里生活着一群天使。而每次看着自己的爱情故事在舞台上展现出来，“就像把结婚誓言再重复一遍。”

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（RCI with CBC News, Mike  Moore, St. John’s Morning Show, Toronto Star）

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