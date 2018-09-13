温哥华假发店主：为病童定制的假发被盗让人难过

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一家温哥华假发店上周五（9月7日）失窃，损失惨重。但是最让店主难过的是，被盗的假发中有十几顶是为BC省儿童医院的小患者定制的。有些孩子开学第一周没有去上课，为的是戴着假发出现在老师和同学面前。但是现在他们必须再等六周到两个月。

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假发店经理Frances Rae在接受加通社（CP）采访时说，给他们打电话告知这个消息那一刻“令人心碎”。但是家长们很体谅。一个六岁的女孩还给店员写了一封信，表示她不担心自己的假发，但希望店员们平安。

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需要假发的孩子多半是癌症患者和脱发症患者。Rae说，他们到店里来量了尺寸，自己选了头发的颜色和质地。假发做好以后，通知他们是一件让人高兴的事。

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这家假发店位于950 West Broadway。被盗走的150顶假发是用真人发制作，每顶价格在2500加元左右。盗贼闯入是在9月7日凌晨3点半过后。警方说，嫌疑人是一个深色皮肤、有一头长而卷的黑发的男子。

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（RCI with CP, CBC News）

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