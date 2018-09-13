反对腰斩多伦多市议会：25名联邦议员共同签署公开信，特鲁多表示赞扬

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

包括五名内阁部长在内的所有来自大多选区的加拿联邦众议院议员共同签署公开信，呼吁安省议员站出来反对省长福特为腰斩多伦多市议会推出的法案。总理特鲁多对他们的行为表示赞扬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公开信说，来自多伦多选区的省议员尤其有责任维护自己城市的民主机构，捍卫市民进行自由公平的市选的权利。“如果对法庭的判决有异议，正确的表达方式是提出上诉。福特的做法属于缺乏尊重的高压手段。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省高等法院本星期否决了安省议会上个月通过的旨在腰斩多伦多市议会的法案。省长福特动用加拿大宪法中的“但书条款”，重新提交法案，引起反对党的激烈抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Peter Zimonjic）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada