周末网络广播（2018年9月14日-16日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大政府对退伍军人的待遇受抨击

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一份新公布的报告严厉抨击了加拿大联邦政府对退伍军人的待遇。根据这份报告，加拿大军人在退役之后，要想知道自己是否有资格因为服役中受的伤而获得福利补贴和医治，等候时间比政府承诺的期限要长得多。赵黎报道

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加拿大政府对联邦机构中的举报者保护不力

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西尔维.泰里安（Sylvie Therrien）曾经有一份年薪超过六万加元的加拿大联邦公务员工作。她原本可以就这样干到老，然后享受丰厚的退休福利。但是在五年前，这种安稳的生活被她自己打破了。现在的她寄住在朋友家，患了忧郁症，不久前刚刚申请个人破产。这一切都是因为她给蒙特利尔市的《责任报》写了一封举报信，结果是她被政府解雇，理由是她违反了有关对外联络的规定。吴薇报道

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道格•福特和 Notwithstanding 条款：需要知道的 5 件事

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加拿大安大略省长道格·福特 （Doug Ford）要把多伦多市议会的规模削减接近一半，多伦多市不干，安省的有关法案 Bill 5 这个星期被安大略省高等法院否决。法院裁决出来几个小时后，道格·福特就表示，计划援引加拿大 “权利和自由宪章” 中的条款 – The Notwithstanding Clause ，强行实施削减多伦多市议会的 Bill 5 法案。赵黎报道

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加拿大第一例换脸手术：优秀的医生和彪悍的患者

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魁省居民莫里斯七年前在一次打猎事故中脸部中枪，严重毁容，失去了鼻子、颌骨、牙齿和大部分嘴唇。虽然活了下来，但他无法正常进食，要靠气管切开术才能呼吸和说话。在经历了四次手术之后，他仍然不能摆脱疼痛的折磨。今年5月份，魁北克省蒙特利尔市的Maisonneuve-Rosemont医院进行了加拿大首例异体脸部移植手术。患者64岁，是到目前为止全世界接受脸部移植手术的患者中年纪最大的。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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