高学历、有经验：新移民在加拿大还是找工作难

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在 BC省 Coquitlam 市的公共图书馆 – Coquitlam Public Library ，这个星期举办了一个协助新移民找工作的研讨会，研讨会的主办方是移民服务机构 S.U.C.C.E.S.S。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在研讨会上，不少新移民抱怨说，尽管有高学历，在原籍国家有工作经验，但在加拿大还是不容易找到工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jasleen Bindri 来自印度，在印度教授英语文学有10年的时间，她说，加拿大雇主要求你有在加拿大的工作经验，但如果你在加拿大找不到工作，怎么会有加拿大的经验？这纯粹是一个恶性循环。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jasleen Bindri (Dillon Hodgin/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，她现在正在去不同的地方做志愿者，积累加拿大的经验，但若想重新教书，她还需要获得加拿大的教学证书。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自印度的另一位移民 Riddhi Sawant 说，自己拥有游戏设计领域的硕士学位，但仍然在加拿大找不到工作，她认为在加拿大存在一种 “工作文化障碍”，雇主应该更多考虑雇用移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Riddhi Sawant (Dillon Hodgin/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

S.U.C.C.E.S.S.的主任 Ryan Drew 赞同这些观点，他说，在目前失业率低，许多行业缺人手的情况下，雇主们应该多雇用移民，尤其是加拿大的社会越来越多元化，各行业都更加需要有多元化背景的雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada