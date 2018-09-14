hoto : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

多伦多今夏增加警力来遏制枪击案，但看来没多大用

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 14 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大多伦多警方在今年夏季采取的夜间增派警力项目已经结束，但目前尚不清楚这一耗资几百万万加元的努力是否取得了结果。

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警方说数字还没出来

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在今年 7月 20日至9月9日期间，多伦多警方在某些街区的夜班执勤中，增加了200 名警察，以应对持续不断的枪击事件。

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多伦多警方发言人Mark Pugash  告诉加拿大广播公司多伦多分部，对于这段时期的犯罪数据还在分析中，因此对增派警力的效果如何无法作出评论。

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但是，根据多伦多警局网站上的信息，增加警力对多伦多的枪击案数量似乎没有多大影响。

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(Neil Herland/CBC)

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增派警力前后枪击案数量相仿

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多伦多警方网站上公开的统计数据显示，在增派了警力的 7月20日 – 9月9日期间，多伦多发生了64次枪击事件。

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还是根据这一公开数据，在增派警力之前的5月25日至7月19日期间，多伦多发生了65起枪击事件。

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多伦多警方称，在部署更多警察期间，共发生了11次致命的枪击事件。

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在之前的8周里，有13起致命的枪击事件。

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整个夏季枪击事件一起接一起

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根据多伦多警察局的网站，2018年到目前为止，多伦多已经有38人在枪击案中死亡。

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去年全年，这个数字是26人。

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今年一进入夏季，多伦多就被一系列备受瞩目的枪击事件所震撼。

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6月14日，一名男子在Scarborough的一个儿童游戏场地开火，导致两名女孩中弹，幸好没有生命危险。

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(Nathan Denette/Canadian Press)

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接着是在加拿大国庆日 （7月1日）的长周末，说唱歌手 Smoke Dawg 在市中心皇后街一条人来人往的人行道上被枪杀。

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增派警力

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7月12日，多伦多警察局局长马克·桑德斯 （Mark Saunders）和市长庄德利 （John Tory ）宣布了该市打击枪支暴力的计划。

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计划的中心内容是增派200名警察，专门在晚上19点 0 凌晨 3点之间，在发生枪支暴力事件的街区巡逻。

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马克·桑德斯当时表示，增派警察的成本为300万加元，由于没有增加新警员，这些钱都属于警察的加班费。

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(Christopher Katsarov/Canadian Press)

警察工会抱怨

多伦多警察工会（TPA）的主席麦克·麦科马克（Mike McCormack）说，许多警察工作量过度，自7月以来，请病假的人有所增加。

他告诉加拿大广播公司，我们完成了这个项目，但我不认为它是成功的。

TPA 一直在呼吁警察局雇用更多的警察，而不是增加警察的工作时数。

多伦多的反暴力活动家路易斯·马奇 （Louis March）也对上述项目有异议，他说，这个增加警察的计划从一开始就存在缺陷。

路易斯·马奇 （Louis March）/ CBC

他说，要想制止枪支暴力，必须与发生枪击事件的社区的人们进行接触，让社区参与进来，但多伦多警方却没有这样做。

今年7月，除了增派警察的项目外，多伦多市长庄德利还宣布，对不同社区拨款1200万加元，用于教育年轻人，让年轻人摆脱犯罪。

（RCI with  Trevor Dunn/CBC）

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