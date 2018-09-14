卫生部要制药商停止推销阿片类药物遭冷遇

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据加拿大广播公司报道，今年夏天加拿大卫生部长Ginette Petitpas Taylor致信一百多个制药厂商和药品批发商，要求他们停止向医生和药剂师等医药界专业人士推销其生产的阿片类药物；但到9月5日为止，只有25家药厂和药品批发商做出了书面回复。

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这25家厂商中有6家表示将停止用市场推销手段销售阿片类药物；有些制药厂商表示他们虽然会停止推销其阿片类药品，但如果医药界专业人士询问有关其阿片类药品的信息，他们会加以提供；还有一些制药厂商则表示他们没有在加拿大市场销售阿片类药品。

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2017年加拿大有近4千人死于芬太尼等阿片类药物过量，这比2016年的数字增加了1千人。

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在加拿大芬太尼毒品过量死亡问题严重的不列颠哥伦比亚省，省政府已经对几家阿片类制药厂商提出了法庭诉讼，指控这些制药厂商在向医药界推销其阿片类药品时不提或少提其药品容易上瘾的危害性，要求这些阿片类制药厂商对BC省的公费医疗系统做出巨额赔偿。

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加拿大是世界上人均阿片类处方药物使用量第二高的国家。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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