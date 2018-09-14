加拿大：NAFTA谈判9月底截止期不重要

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在美国和墨西哥要加拿大在9月底之前完成修改NAFTA贸易谈判的压力越来越大的情况下，一位不愿意透露姓名的参与谈判的加拿大政府高级官员表示，加拿大对错过9月底之前达成新版NAFTA协议的最后期限不会感到不舒服。

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这位官员说，仅仅是因为来自外界的政治压力，这不是加拿大被迫快速结束与美国NAFTA谈判的足够理由。

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除了特朗普想在美国国会11月份中期选举前由本届共和党控制的国会批准修改后的北美大陆自由贸易协议之外，墨西哥也想在12月1日新总统Andrés Manuel López Obrador就任前签署新版NAFTA自由贸易协议。

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这是为什么美国和墨西哥把9月底作为结束修改NAFTA谈判最后截止期限的原因。

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美国总统特朗普已经表示，如果加拿大迟迟不愿做出让步以签署美国和墨西哥已经达成的贸易协议，则他将舍弃加拿大、单独与墨西哥签署双边自由贸易协议。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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