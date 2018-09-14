(CP/Adrian Wyld)

加拿大有了一个“人民党”：前保守党议员宣布组建新党

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 14 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政坛上又增添了一个新政党：加拿大人民党（The People’s Party of Canada） 。它的创立者是上个月刚刚退出保守党的魁北克议员贝尔涅（Maxime Bernier）。在经过几个星期的筹备之后，他在星期五（9月14日）上午召开新闻发布会，正式宣布新党成立。

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尽管在加拿大选举委员会办理注册手续还需要几个星期，但贝尔涅决定现在就公布新党的名字、党徽和网站。设在渥太华附近的党总部也同时开张。

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(CP/Adrian Wyld)

他表示己经准备好参加2019年联邦大选，到时候全国338个选区每一个都会有人民党的候选人参选。他告诉记者们，他从退党到现在已经筹集到14万加元的建党经费，而且有“成千上万的人”与他联系，要求入党。

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主张还政于民，因此取名人民党

他解释说，为新党选择“人民党”这个名字，是因为相信政府在做决定和制定政策时应该把加拿大人民放在第一位，权力应该掌握在人民手中。

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他认为，加拿大政治事务已经被各种利益集团、大公司、工会、游说团体以及渥太华的政客官僚绑架太久了，而这些人已经脱离了普通老百姓。因此政府机构才越来越庞大，税才越来越高。

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主张小政府，崇尚个人自由和个人责任

贝尔涅说，人民党主张建立小政府，“因为我们支持个人自由和个人责任，我们对人民有信心，相信他们有自己做决定、掌握自己命运的能力，尊严和权利。”“我们不认为政府干预可以解决所有问题。政府不应该抱着一个不切实际的乌托邦社会愿景什么事都插上一脚。”

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他还表示人民党将与不公平的税制、项目和政策为敌，这些政策阻碍市场竞争，制造贸易壁垒，让消费者花更多的钱，吓跑投资者，阻碍生产力，让加拿大人只能选择效率低下的政府公共服务，让私营的同类服务不能问世。

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这些主张听上去耳熟？这是因为加拿大已经有一个这样的党了

加拿大联邦政党中有一个“加拿大自由意志党”（Libertarian Party of Canada）。贝尔纳的小政府，少干预，放开自由竞争等主张和该党基本一致。他也从不讳言自己是一个自由意志论者。实际上，在他宣布退出保守党后，该党领导人蒂姆.莫因（Tim Moen）很快向他伸出了橄榄枝。

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加拿大自由意志党领袖莫因（Youtube/Radio-Canada）

莫因甚至愿意让出党领袖的位置。他建议贝尔涅不必再建新党，直接来领导现成的自由意志党。贝尔涅没有接受。但是未来两党很可能合并。莫因已经要求党内考虑这个问题，预计在今后一两个月内会做出决定。

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在上一届联邦大选中，加拿大自由意志党派出72名候选人参选，全国总共有3万7千多选民把票投给了他们，占选票总数的0.21%。对于莫因来说，由一个联邦议员来做党领袖，意味着该党在联邦政坛更上一层楼。

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加拿大自由意志党的部分主张
  • 与其控制枪支，不如打击犯罪；
  • 把加拿大每年接收移民的数量减少到25万；
  • 降低个人所得税和企业税；
  • 取消碳税。

贝尔涅在今天的声明中还说，人民党将尊重纳税人，尊重宪法，“一视同仁地”尊重所有省份和地区（贝尔纳反对现行的联邦平衡拨款政策），尊重加拿大的传统，历史和价值观。

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他还表示要改革加拿大的移民政策，降低移民比例，减少难民接收。同时他也强调，仇外情绪在他的党内没有市场，仇外者不会成为他旗下的候选人。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada）

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