加拿大人欠债继续上升

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加拿大统计局表示，今年第二季度加拿大家庭的债务/收入比有所上升。

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统计局说，由于债务的增长超过了收入的增长，信贷市场债务占家庭可支配收入的比例在第二季度增至 169.1%。

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换句话说，加拿大家庭每有 1 加元的可支配收入，就有债务1.69 加元。

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169.1% 的比例比今年第一季度的 168.3% 有所升高，但比去年第二季度的 169.7% 略有下降。

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BMO 资本市场经济分析师 Priscilla Thiagamoorthy 指出，这一增加“远低于季节性标准”，是自2000年以来最小的第二季度增幅之一。

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Thiagamoorthy 在一份简短的报告中写道：“尽管第二季度略微走高，但受到密切关注的家庭债务与收入比看来已经过了历史高点”。

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