互联网公司提供非法下载者信息有权收费：加拿大最高法院判决

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加拿大最高法院星期五（9月14日）下达判决，裁定罗杰斯（Rogers Communications）等加拿大互联网服务供应商在帮助电影公司或其他版权所有者调查非法下载者后，有权收取一定费用。收费标准将由联邦法院另行裁定。

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在加拿大2015年修改版权法后，罗杰斯开始通过自动系统向非法下载影音文件的客户发警告信。这是它按法律规定为版权所有者提供的免费服务。但Voltage Pictures等电影公司在一起诉讼中要求罗杰斯提供一名涉嫌非法下载的用户的姓名地址等个人信息。罗杰斯要求按每小时100加元的标准收取费用，因为从系统中调出此类用户信息需要数个手动操作步骤才能完成。

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Voltage Pictures认为这项收费不合法。加拿大联邦法院2016年判决罗杰斯有权收费，但联邦上诉法院2017年推翻了这项判决。罗杰斯向加拿大最高法院提出上诉。

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罗杰斯表示，这起诉讼关系到由谁来承担维护版权的费用。如果是版权所有者，它可以从违法者手中收回这部分费用，但是互联网服务商唯一的选择是提高对用户的收费标准。

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今天的判决意味着电影公司起诉非法下载的加拿大用户的成本增加了。但是增加多少，还要看加拿大联邦法院今后的裁决。

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（RCI with CP, CBC News）

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