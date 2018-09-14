飓风“佛罗伦萨”肆虐美国南北卡罗莱纳州海岸，已有3人丧生（组图）

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飓风“佛罗伦萨”星期五（9月14日）在美国南北卡罗来纳州海岸裹挟着强风和暴雨登陆，造成巨大破坏。在北卡Wilmington市，一个母亲和她的婴儿因大树倒下砸毁房屋而丧生，成为这场飓风最早的直接牺牲者。婴儿的父亲也受了伤，被送往医院。

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另外还有一名男子在启动发电机时触电身亡。目前有70万户人家断电。

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在北卡Jacksonville市，救援人员从一家倒塌的汽车旅馆中救出60多人。随着水位不断上涨，其他地方的人也在等待救援。

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更大的威胁是，今后几天当地的降雨量最高可能达到100厘米，造成洪灾。

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（RCI with AP, CBC News）

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