头脑自卫：用批判性思维能力让孩子们对假新闻免疫

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现在互联网上假新闻泛滥成灾，政界、安全部门和舆论界经常对此表示担忧。一些加拿大团体和教育界人士认为，抵御假新闻的利器是批判性思维能力，而这种能力要从小开始培养。

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安大略省公益组织Civix和加拿大新闻学基金会合作，开设了一个名为“新闻智慧”的网络培训项目。该项目的设计者说，今天的民主制度面临的最紧迫的问题之一是假新闻的泛滥。在我们所处的数字时代，辨别真假已经成为公民基本技能。

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Civix视频之一：如何辨别视频和图片的真伪？

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这个公益组织的负责人之一多姆布罗夫斯基（Frederique Dombrovski）在接受Radio-Canada采访时介绍说，“新闻智慧”项目的目的是向有意给学生讲这方面内容的老师提供一个课程计划，引导孩子们在吸收信息的时候放下情绪，保持一定距离。

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目前这个项目已经被推广到2800多个学校，在加拿大全国各地都可以使用。

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魁北克省的“数字时代学校”团体和网络杂志也为小学高年级和初中老师们制定了一个类似的教学计划。据该团体负责人介绍，魁北克省有十二个教育局订阅了这个教学计划。

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一些老师自发地教学生“头脑自卫”

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还有一些老师出于社会责任感，自发地在自己的课上培养学生的辨别能力。一位名叫索菲.马采的英语老师说，她有一次让学生们读一条《洋葱报》上刊登的短文。这家小报和网站以虚构的讽刺性新闻著称，那篇被她选做阅读练习的文章也不例外。但是她发现学生们完全没有意识到其中的信息是编造的，这使她很震惊。“我心想，他们真是眉头也不皱就什么都一股脑儿吞下去啊。”

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另一位名叫法利奈拉的老师说，她自己每天从邮箱和脸书上收到大量假消息，其中不乏蓄意炮制的宣扬仇恨和种族主义的谣言。她因此想到自己的学生。在这样的环境里，年纪小、缺乏社会经验的网民会变成什么样的人呢？

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两位老师不约而同地在自己的课上加进了一些关于新闻和媒体的内容。例如，介绍职业记者的工作方式，教孩子们如何查询新闻来源和作者信息，判断一张照片的拍摄时间，了解事件背景，等等。她们说，这是让孩子们学会“头脑自卫”。

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让孩子们学一点哲学

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多伦多大学的哲学教授迪卡罗说，让孩子们接触哲学是一个培养批判性思维的有效办法。而且他认为学哲学和学外语一样，从小开始学比较好。

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（RCI avec Radio-Canada, Delphine Jung, Civix）

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