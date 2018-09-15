Facebook Watch原创视频平台走出美国试水，全球推出

Facebook Watch是社交网络Facebook原创视频内容平台和对抗YouTube的方法，现在Facebook希望它的原创视频平台能在全球范围内流行。Watch 于去年8月仅在美国推出。Watch上的视频都来自专业的视频制作商。
Facebook承认他们也资助了一些节目”，但指出这些节目只占所有可用节目的一小部分。 BBC也将在近日在Facebook Watch上推出一档新闻节目《 Cut Through the Noise - 减少噪音 》
现在有超过5000万每月观看一分钟视频的观众。Facebook表示，自年初以来，观看视频的总时间增长了14倍。
Facebook Watch2017年在美国推出
一年前，Facebook表示，它计划从美国开始向更多用户和更多内容创作者推出。用户在Facebook主应用的底部导航栏中看到一个电视形状的观看按钮，该按钮可以打开新的视频平台。
Watch功能包括对现场和录制节目的个性化推荐，以及“最受关注”、“什么让人们笑”和“你的朋友正在观看的节目”等类别。
视频出版商也可以将他们的节目设定新闻提要，以帮助人们发现它们。观看列表功能允许你订阅你最喜欢的节目的新剧集的更新。粉丝们可以通过一个将节目链接到群组的功能来相互联系和交流。
“我们认为，从建立社区的角度来重新思考很多体验是可能的，包括看视频。观看节目并不一定是被动的。你将能够在视频中与人聊天和联系，并在之后与喜欢同一节目的人一起加入团体来建立社区。" - Facebook CEO马克·扎克伯格
垂直观看视频+社交属性
Facebook Watch的视频是以移动手机为媒介，按照垂直观看习惯设计的视频平台。这也算是社交视频发展的一个趋势，Snapchat在垂直视频上一直走在前面，而且广泛被年轻观众接受。
随着国际市场的开放，Facebook正在向更多的出版商推出“广告插播”。这些可以是中档或预档广告，也可以是视频下方的图像。出版商可以自己插入广告，也可以使用Facebook的自动广告插入功能。Facebook表示，70 %以上的中档广告已经完成。
如今，受支持的国家包括美国、英国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰。下个月，该名单将扩大到包括阿根廷、比利时、玻利维亚、智利、哥伦比亚、丹麦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法国、德国、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、荷兰、挪威、秘鲁、葡萄牙、西班牙、瑞典和泰国，支持英语内容和其他当地语言。更多的国家和语言将随之而来。
今天，Facebook Watch视频平台 也发布新的 Creator Studio，在这里页面可以管理他们的整个内容库和业务。这包括能够在他们的视频库中搜索以查看后期细节和见解，以及管理跨页面、Facebook消息、评论和Instagram的交互。
Youtube也有类似的视频生产商管理平台。
BBC新闻也将尝试推出一档节目
《Cut Through the Noise - 减少噪音》将是Facebook Watch 视频服务中第一个来自非美国出版商的新闻节目。这也是BBC为手机移动制作的垂直观看新闻视频。
英国公共广播公司周三宣布，将在今年晚些时候推出每周新闻节目，以减少Facebook Watch 服务中的内容”噪音”。
从BBC新闻的华盛顿特区分社或现场报道中可以看出，《Cut Through the Noise - 减少噪音》将是一个为移动而制作的节目，每周都会处理一个不同的问题。
“对于许多美国人来说，社交媒体是新闻和信息的重要来源，所以我们一直在寻找新的方式，为我们的观众带来他们可以信任的来自世界各地的高质量、无党派的新闻报道。" - BBC全球新闻首席执行官吉姆·伊根
社交视频战场刚刚开局
Facebook的竞争对手，如YouTube和Snapchat，已经开始尝试创建原创视频内容。YouTube Red资助了几个原创系列，为一些最大的明星提供了更大的制作预算。
snapchat尝试在内部制作自己的节目，但现在专注于与电视工作室等合作伙伴签订协议，将新鲜垂直的视频内容纳入其Discover部分。
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