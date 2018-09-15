Facebook Watch原创视频平台走出美国试水，全球推出

Facebook Watch是社交网络Facebook原创视频内容平台和对抗YouTube的方法，现在Facebook希望它的原创视频平台能在全球范围内流行。Watch 于去年8月仅在美国推出。Watch上的视频都来自专业的视频制作商。

Facebook承认他们也资助了一些节目”，但指出这些节目只占所有可用节目的一小部分。 BBC也将在近日在Facebook Watch上推出一档新闻节目《 Cut Through the Noise - 减少噪音 》

现在有超过5000万每月观看一分钟视频的观众。Facebook表示，自年初以来，观看视频的总时间增长了14倍。