曼尼托巴法院将根据网络犯罪法规审判一名在约会网站上胁迫女性的男子

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曼尼托巴省法院即将开始审理一起根据新的网络犯罪法规被起诉的25岁男子。根据法庭的搜查令，这名男子在社交约会网站Tinder上威胁一名22岁的女性，如果不与他继续保持性关系就把女子的私密照片公之于众。

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皇家骑警在2月份接到这名女子的报案，提交了该男子发送的一系列威胁性文字。皇家骑警随后搜查了该男子的家，指控该男子犯有勒索、偷窥等犯罪行为。

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按警方了解的情况，该女子在Tinder上结识此男子，随后在两个星期内约会了几次。该男子则偷偷拍下了他们亲密关系的照片和视频。然后以此相要挟，要求这位女性随叫随到，否则就将她的私密照公开。

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这些指控还未在法庭上得到证实，被告的律师也拒绝对此案发表评论。案件将于9月21日在马尼托巴省法庭重新开庭。

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按照加拿大2015年生效的网络犯罪法规，在未经本人同意的情况下故意散布某人的私密形象，属于犯罪行为。

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但网络犯罪的受害者很少到警察局报案。新法规实施后的一年中，全国只有28人受到指控。MeToo 运动开始后有所改善。

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曼尼托巴省一个致力于保护网络暴力受害人的组织称，去年全省有1300多人向他们寻求过帮助。

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